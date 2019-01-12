На 84-м году жизни скончался бывший замминистра культуры РТ Габбас Мухамедшин
Бывший заместитель министра культуры РТ и заслуженный строитель ТАССР Габбас Мухамедшин скончался в возрасте 83 лет.
«Это невосполнимая утрата не только для членов семьи, но и для всех, кто его знал» — говорится в сообщении Министерства культуры РТ.
Причина смерти Габбаса Мухамедшина не называется.
Габбас Мухамедшин родился 9 мая 1935 года в селе Керлигач Лениногорского района ТАССР. Окончил Иркутскую школу военных техников, работал строймастером в Спецконторе Дальневосточной железной дороги.
Был директором на Заводе железобетонных изделий Объединения «Татнефтестрой» в Альметьевске, главным инженером на Тресте «Татжилгражданстрой» в Казани.
С сентября 1989-го по декабрь 1997 года занимал должность заместителя министра культуры Республики Татарстан.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым