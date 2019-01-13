В Татарстане ожидается метель, гололед и до -15°С

Сегодня, 13 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов РТ снег, ночью на востоке мокрый снег.

На востоке республики местами метель и гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный с порывами до 15 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальные температуры воздуха днем на западе Татарстана от -10°С до -15°С, на востоке — от -3 до -8°С с понижением в течение дня к вечеру, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -10°С до -12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -8°С.