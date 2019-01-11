Новости общества

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Замминистра культуры Пермского края переезжает в Москву

15:48, 11.01.2019
Замминистра культуры Пермского края переезжает в Москву
Фото: permkrai.ru

Заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич объявил об уходе со своего поста.

По словам чиновника, в последнее время ему приходилось «разрываться» между Пермью и Москвой, где он преподает в МГУ социокультурное проектирование и территориальный брендинг.

Также причиной ухода замминистра стали житейские обстоятельства, в том числе его семья, которая живет в столице России, сообщает «Новый компаньон».

В настоящее время Протасевич находится в отпуске, на прежнее место работы он уже не выйдет.

Напомним, ранее начальником управления жилищных отношений Перми была назначена Ирина Чиркова.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты