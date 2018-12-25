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Начальником управления жилищных отношений Перми назначена Ирина Чиркова

09:37, 25.12.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначал начальником городского управления жилищных отношений Ирину Чиркову.

Ранее Чиркова занимала должность заместителя руководителя управления капитального строительства администрации Перми. К новым обязанностям она приступила с понедельника, 24 декабря, сообщили в мэрии.

По словам Самойлова, главной задачей Ирины Чирковой будет наращивание объемов расселения аварийного жилья.

«В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд рублей, расселяя 25 тысяч кв. метров аварийного жилья, примерно 2,5 тысячи человек. В планах — в ближайшую трехлетку выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень, поэтому к решению задачи расселения аварийного жилья требуется более системный подход», — сообщил градоначальник.

Напомним, ранее мэр Перми назначил нового главу департамента ЖКХ.

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