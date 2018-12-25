Начальником управления жилищных отношений Перми назначена Ирина Чиркова

Глава Перми Дмитрий Самойлов назначал начальником городского управления жилищных отношений Ирину Чиркову.

Ранее Чиркова занимала должность заместителя руководителя управления капитального строительства администрации Перми. К новым обязанностям она приступила с понедельника, 24 декабря, сообщили в мэрии.

По словам Самойлова, главной задачей Ирины Чирковой будет наращивание объемов расселения аварийного жилья.

«В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд рублей, расселяя 25 тысяч кв. метров аварийного жилья, примерно 2,5 тысячи человек. В планах — в ближайшую трехлетку выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень, поэтому к решению задачи расселения аварийного жилья требуется более системный подход», — сообщил градоначальник.

Напомним, ранее мэр Перми назначил нового главу департамента ЖКХ.