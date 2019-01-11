МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Самарской области

В Самарской области в ночь на 12 января ожидается резкое ухудшение погоды, в том числе обильные снегопады и усиление порывов ветра до 15—20 метров в секунду.

Начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко обратился к жителям с предупреждением. Он просит воздержаться от поездок на личном транспорте до завершения неблагоприятных погодных условий.

«Улучшение погоды мы ожидаем к утру воскресенья», — передает слова Бойко «Волга-Ньюс».

Кроме того, в настоящее время в администрации Самары проходит оперативное совещание в связи с предстоящим снегопадом. В пресс-службе мэрии сообщили, что главам районов поставили задачу вывести максимальное количество техники и людей для уборки территорий.

Напомним, ранее профессор КФУ сообщил о скором потеплении в Татарстане до +1.