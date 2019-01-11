Росавиация утвердила 24 субсидированных маршрута из аэропортов Татарстана

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год. В указанный перечень включены 24 маршрута из аэропортов Республики Татарстан.

Из Казани запланированы рейсы в Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Калининград, Липецк, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Сургут, Томск, Усинск и Челябинск.

Из Нижнекамска субсидируется маршрут в Ростов-на-Дону, из Бугульмы — в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ отметили, что Татарстан принимает участие в софинансировании 18 из 24 субсидируемых маршрутов.

Ранее сообщалось, что в перечень субсидируемых маршрутов из аэропортов Татарстана на 2019 год включены 18 направлений с вылетом из Казани, Бугульмы и Нижнекамска.