Росавиация утвердила 18 субсидированных маршрутов из аэропортов Татарстана

Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год.В него вошли 197 направлений.

Как сообщается на сайте ведомства, в перечень помимо всего прочего попали 18 направлений с вылетом из Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

Так, из бюджета Татарстана на 30,5% просубсидируют рейсы «ЮВТ аэро» из Казани в Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пермь, Челябинск, Омск, Барнаул, Махачкалу, а также на 50% в Калининград, Нижневартовск, Новый Уренгой и Сургут.

Кроме того, авиакомпания получит субсидии на полеты из Бугульмы в Нижневартовск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Усинск и Сургут. Авиаперевозчику «Азимут» покроют расходы на 61% на рейсы из нижнекамского аэропорта Бегишево в Ростов-на-Дону.

Ранее правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России.