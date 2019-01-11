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РЖД заплатит 40 тысяч рублей оренбургскому подростку, пострадавшему от удара током во время селфи

09:30, 11.01.2019
РЖД заплатит 40 тысяч рублей оренбургскому подростку, пострадавшему от удара током во время селфи
Фото: realnoevremya.ru

Суд Оренбурга взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда в пользу школьника, получившего ожоги от удара током.

Установлено, что в сентябре 2017 года 13-летний подросток забрался на цистерну грузового поезда в парке станции, чтобы сделать селфи на фоне железной дороги.

В результате мальчик был поражен электрическим током от контактной сети напряжением 27500 вольт и получил ожоги 70% тела, сообщили в Уральской транспортной прокуратуры.

Решением Дзержинского районного суда города иск транспортного прокурора удовлетворен. С ответчика в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего взыскано 40 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году во время селфи самарская школьница сорвалась на высоковольтные провода.

Общество
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