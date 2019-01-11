Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастер» выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова приехал к финишу первым на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Автомобиль преодолел спецучасток Арекипа — Мокегуа длиной 405 км за 4 часа 9 минут 49 секунд. Вторым стал экипаж команды Big Shock Racing под управлением чешского пилота Мартина Масика ( с отставанием в 1 минуту 29 секунд), третьим — экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым (+12.47), передает ТАСС.

Экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») финишировал четвертым (+13.24), Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») — пятым (+13.38).



Добавим, что Николаев продолжает лидировать в общем зачете грузовиков. На втором месте находится экипаж Каргинова, на третьем — Сотникова.



Ранее экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в зачете грузовиков.