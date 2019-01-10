Пользователи сообщили о сбое в работе Google
В работе поисковой системы Google произошел сбой в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Пользователи сообщили, что сбой в работе Google наблюдается примерно с 2.40 по московскому времени. Они отмечают некорректную работу сайта и проблемы с доступом к аккаунтам почтового сервиса Google.
Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.
Ранее масштабный сбой в работе Google произошел в мае 2018 года.ТехнологииIT
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