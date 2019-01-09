Пользователи Samsung пожаловались на «неудаляемый» Facebook

Пользователи Samsung пожаловались, что не могут удалить приложение социальной сети Facebook со своих смартфонов. Они обнаружили, что приложение можно только «остановить».

Фотограф Ник Уинк выразил недовольство предустановленным на его Samsung Galaxy S8 приложением Facebook, пишет агентство Bloomberg. Аналогичные претензии есть и у других пользователей.

По словам Уинка, он не понимает, что означает эта функция, и не уверен, что Facebook действительно перестает собирать данные о пользователе, если она включена. В прошлом году вокруг соцсети появлялись скандалы, связанные с конфиденциальностью данных ее пользователей.

Эксперты, опрошенные агентством, объяснили, что возможность удаления тех или иных приложений зависит от того, какие предустановочные сделки Facebook заключил с производителями устройств, в том числе Samsung, разработчиками операционных систем и операторами мобильной связи по всему миру.

Представитель социальной сети заявил, что отключенное приложение работает так, словно его удалили с устройства. В компании подчеркнули, что предустановка приложения проводится только для того, чтобы покупатель получил «лучший» смартфон сразу после его распаковки.