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Сегодня в большинстве районов Татарстана будет до -15 и пройдет снег

06:33, 09.01.2019
Сегодня в большинстве районов Татарстана будет до -15 и пройдет снег
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 9 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -10 до -15 градусов. В Казани днем ожидается от -13°С до -15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -13°С до -18°С.

Общество Татарстан
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