В Сети появились первые рендеры нового iPhone с тремя камерами

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Ресурс Digit.in опубликовал первые рендеры нового iPhone 2019 года с тремя камерами.

Камеры будут располагаться, как у Huawei Mate 20. Напомним, у китайского гаджета блок камер похож на электроплиту.

Отмечается, что это первый взгляд на предстоящий смартфон и окончательный дизайн может быть другим.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года Apple повысила цены в России на всю свою технику, включая iPhone, MacBook и iPad.