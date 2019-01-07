Рижское и минское «Динамо» сыграют на открытом воздухе

Рижское «Динамо» объявило о проведении матча под открытым небом с одноклубниками из Минска, он пройдет 15 февраля. Рижане и минчане уже проводили подобный матч в прошлом сезоне. Он прошел 20 января 2018 года и завершился победой белорусской команды со счетом 3:2.

Ранее в текущем сезоне зрители уже увидели «Зимнюю классику», в рамках которой между собой сразились СКА и ЦСКА. Этот матч состоялся 22 декабря 2018 на «Газпром Арене», и победу в нем со счетом 4:1 одержали столичные армейцы.

Минчане и рижане занимают пятые места в своих Дивизионах Боброва и Тарасова.

