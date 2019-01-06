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Пострадавшая при катании на тюбинге пермячка скончалась в реанимации

17:44, 06.01.2019
Пострадавшая при катании на тюбинге пермячка скончалась в реанимации
Фото: pixabay.com

Жительница Перми, врезавшаяся в дерево при катании на тюбинге, скончалась в реанимации.

Инцидент произошел в новогодние праздники в санатории «Подснежник» на Бахаревке. Во время катания на тюбинге серьезные ушибы получили женщина и семилетний ребенок. Оба врезались в дерево. Пациенты в тяжелом состоянии были госпитализированы реанимационными бригадами в нейрохирургические отделения.

Три дня врачи боролись за жизнь пермячки, но безуспешно. Днем 6 января она скончалась, передает «АиФ-Прикамье».

Напомним, ранее в городской станции скорой помощи рассказали, что в Перми в начале январе пострадали четыре человека при катании на тюбингах.

Общество
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