Новости происшествий

15:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Перми при катании на тюбингах пострадали четыре человека

14:04, 05.01.2019 1
В Перми при катании на тюбингах пострадали четыре человека
Фото: realnoevremya.ru

При катании на тюбингах в Перми 4 января пострадали четыре человека.

Первый инцидент произошел на лыжной базе «Динамо». 12-летний мальчик, скатываясь с горки на «ватрушке», ударился о дерево и сломал бедро. Также при катании с горки 34-летняя женщина получила перелом грудного отдела позвоночника без повреждения спинного мозга, рассказали в городской станции скорой помощи.

Также два случая зафиксированы в санатории «Подснежник» на Бахаревке. Во время катания на тюбинге серьезные ушибы получили 38-летняя женщина и семилетний ребенок. Оба врезались в дерево. Пациенты в тяжелом состоянии госпитализированы реанимационными бригадами в нейрохирургические отделения.

Напомним, ранее челнинская полиция рассказала о столкновении снегохода и патрульной машины на улице Раскольникова.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:38
    Пора запретить продажу этих непредсказуемых резиновых кружочков.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты