Названы европейские цены первого нового Honor View 20

Сайт Droid Shout назвал предположительные цены нового Honor View 20 в Европе. Они будут начинаться от 549 евро.

Самый дорогой вариант будет стоить 700 евро, передает life.ru. При покупке девайса пользователю предложат смарт-часы Honor Watch Magic, отдельно они будут предлагаться за 180 евро.

Для России эта информация важна тем, что цены в ней будут приблизительно теми же. У стран Евросоюза между собой НДС разнится, ключевое правило — он должен быть не ниже 15%. Напомним, в России в 2019 году этот налог составляет 20%.

Возможно, в России View 20 будет от 42 до 50 тысяч рублей.

View 20 представят 22 января в Париже (Франция). До этого он дважды был показан в Китае — сначала производитель просто анонсировал первый в мире смартфон с «дырявым» экраном, а потом компания полностью представила его китайскому потребительскому рынку.

Смартфон также интересен тыльной камерой. Основной сенсор Sony IMX586 получит 48 МП, но в темноте разрешение изменится на 12 МП за счёт технологии Quad Bayer. Также она получит технологию ToF для создания 3D-фото.