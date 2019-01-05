Власти Татарстана ввели ограничение на движение автобусов и большегрузов

В Татарстане на автодорогах будет введено временное ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта из-за непогоды с 17:00 часов 5 января.

По информации синоптиков в ближайшие сутки сохранятся неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный снег, метель с ухудшением видимости, ветер порывами до 17 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Госавтоинспекция МВД по РТ рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Кроме того, водителям необходимо выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях.

Напомним, ранее Минтранс РФ поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч.



