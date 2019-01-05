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Происшествия

На трассе в Удмуртии погибли пять человек

12:42, 05.01.2019 1
На трассе в Удмуртии погибли пять человек
Фото: pixabay.com

В Удмуртии в субботу утром, 5 января, произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, на 104-м км участка автодороги Елабуга — Пермь водитель автомобиля Toyota Corolla, совершая обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли. Детей среди погибших нет, уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются

Напомним, ранее в Финляндии в ДТП погибла семья из России.

Происшествия Удмуртия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Берегите себя, люди.
    Тойоты не приспособлены для российских дорог, даже внедорожники-паркетники.
    А КАМАЗ идеально подходить для российского бурана.
    Берегите себя - если уж возникла необходимость в пургу съездить в другой город, то езжайте на КАМАЗе.
    Соболезнования родным и близким.
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