На трассе в Удмуртии погибли пять человек
В Удмуртии в субботу утром, 5 января, произошла авария со смертельным исходом.
По предварительной информации, на 104-м км участка автодороги Елабуга — Пермь водитель автомобиля Toyota Corolla, совершая обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.
В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли. Детей среди погибших нет, уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются
Напомним, ранее в Финляндии в ДТП погибла семья из России.Происшествия Удмуртия
комментарии
Тойоты не приспособлены для российских дорог, даже внедорожники-паркетники.
А КАМАЗ идеально подходить для российского бурана.
Берегите себя - если уж возникла необходимость в пургу съездить в другой город, то езжайте на КАМАЗе.
Соболезнования родным и близким.