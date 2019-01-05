На трассе в Удмуртии погибли пять человек

В Удмуртии в субботу утром, 5 января, произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, на 104-м км участка автодороги Елабуга — Пермь водитель автомобиля Toyota Corolla, совершая обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли. Детей среди погибших нет, уточнили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются

Напомним, ранее в Финляндии в ДТП погибла семья из России.