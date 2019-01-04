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В Татарстане ожидаются метель, сильный снег и ветер

14:56, 04.01.2019
В Татарстане ожидаются метель, сильный снег и ветер

Татарстанский главк МЧС предупредил жителей республики о метели и сильном снеге. Спасатели рекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния.

Завтра в Татарстане ожидаются метель, гололед, ветер до 17 м/с, местами сильный снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Жителям республики также рекомендовано подготовить малоскользящую обувь, иметь при себе «исправные средства связи». Водителям напомнили о необходимости тормозить плавно, Пешеходам посоветовали пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода.

Напомним, что сегодня вечером метель обещают и в Башкирии. Там МЧС даже объявило штормовое предупреждение.

Общество Татарстан
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