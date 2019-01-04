В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение. В республике ожидается метель.

По данным ведомства, сильный ветер, метель и ухудшение видимости продлятся как минимум сутки с 20.00 4 января до 20.00 5 января.

В пресс-службе ведомства напоминают об обязательном соблюдении правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле являются: оптимальная скорость, повышенное внимание, аккуратность и соблюдение дистанции. При усилении ветра также необходимо ограничить выход из зданий, рекомендуется оставаться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.