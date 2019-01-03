Зинэтула Билялетдинов: «Азеведо тяжело играть центрфорвардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над омским «Авангардом».

— Хорошо начали игру. Немного испортили игру ненужные удаления. Но мы довольны, что все-таки выиграли. Будем готовиться к завтрашнему матчу— цитирует специалиста корреспондент «Реального времени».

— Ткачева поставили сегодня к легионерам, а Зарипова убрали к Основину. Довольны экспериментом?

— Во-первых, не убрали, а перевели. А во-вторых, это не эксперимент, Володя уже играл с ними. Дело в том, что Азеведо очень сложно выполнять роль центрального нападающего. Сегодня это звено играло неплохо.

— Михеев не играет. С чем это связано?

— Связано с тем, что другие играют.

Сегодня казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл омский «Авангард» в овертайм. Завтра казанский клуб примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев». Начало матча в 17:00.