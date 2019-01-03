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Соболезнования в связи с кончиной Хатиры Сунгатовны Хайруллиной

13:03, 03.01.2019

Коллективы агрохолдинга «Красный Восток», АО «Эдельвейс групп», АКБ «Энергобанк» (ПАО), ООО «Казань Отель Групп», АО «Гипермаркет «Кольцо», АО «ГУМ», АО «СО «Талисман», АО ТК «Эдельвейс» приносят соболезнования семье Хайруллиных в связи с тяжелой утратой матери, жены Хатиры Сунгатовны Хайруллиной.

«Она была образцом материнской и супружеской любви, деликатности и такта. Память о ней будет настолько же бесконечной, как ее доброта», — говорится в сообщении компаний.

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