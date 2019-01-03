Соболезнования в связи с кончиной Хатиры Сунгатовны Хайруллиной
Коллективы агрохолдинга «Красный Восток», АО «Эдельвейс групп», АКБ «Энергобанк» (ПАО), ООО «Казань Отель Групп», АО «Гипермаркет «Кольцо», АО «ГУМ», АО «СО «Талисман», АО ТК «Эдельвейс» приносят соболезнования семье Хайруллиных в связи с тяжелой утратой матери, жены Хатиры Сунгатовны Хайруллиной.
«Она была образцом материнской и супружеской любви, деликатности и такта. Память о ней будет настолько же бесконечной, как ее доброта», — говорится в сообщении компаний.
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