Правительство РФ планирует разработать 49 законопроектов в 2019 году
Правительство РФ планирует разработать 49 законопроектов в 2019 году. Распоряжение об утверждении плана законопроектной деятельности правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«План состоит из 12 разделов и предусматривает разработку в 2019 году 49 законопроектов», — уточнили в пресс-службе правительства.
Законопроекты будут разработаны в сферах здравоохранения, социальной поддержки граждан, функционирования пенсионной системы, труда и занятости, природопользования, сельского хозяйства, земельных отношений, науки, образования, культуры и др.
Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности 17 декабря 2018 года.
Ранее Правительство России продлило срок реализации пилотного проекта tax free до конца 2019 года.ОбществоВласть
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