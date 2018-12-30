Путин не стал поздравлять лидеров Грузии и Украины с Новым годом

Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петр Порошенко не вошли в список поздравлений с Новым годом и Рождеством от лица президента РФ Владимира Путина. Внимание на это обратило агентство «РИА Новости».

Ранее Путин направил мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством.

Всего поздравления получили в общей сложности более 50 человек, включая мировых лидеров, руководителей спортивных ассоциаций и объединений, экс-президентов и бывших премьеров. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и т.д.