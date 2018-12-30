Следком возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета AgustaWestland AW119 Koala в Бурятии.
Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц», сообщает ведомство.
Ранее стало известно, что во время посадки на площадке «Березовка» в пригороде Улан-Удэ разбился вертолет. Погибли четыре человека — три пассажира и пилот.Происшествия
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