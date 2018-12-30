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Происшествия

Следком возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии

10:54, 30.12.2018
Следком возбудил дело после крушения вертолета в Бурятии
Фото: vssut.sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета AgustaWestland AW119 Koala в Бурятии.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц», сообщает ведомство.

Ранее стало известно, что во время посадки на площадке «Березовка» в пригороде Улан-Удэ разбился вертолет. Погибли четыре человека — три пассажира и пилот.

Происшествия
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