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Происшествия

В Бурятии разбился частный вертолет

08:55, 30.12.2018

Следком подтвердил аварию с вертолетом возле одного из сел в Республике Бурятия. По информации СМИ, все находившиеся на борту люди погибли.

«Вертолет действительно разбился, факт подтверждаем. Информация о погибших пока неизвестна — мы работаем», — передает «Интефакс» слова представителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

При этом источники агентства утверждают, что трем пассажирам и пилоту выжить не удалось. Вертолет разбился во время посадки на площадке «Березовка» в пригороде Улан-Удэ.

Происшествия
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