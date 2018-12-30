В Бурятии разбился частный вертолет
Следком подтвердил аварию с вертолетом возле одного из сел в Республике Бурятия. По информации СМИ, все находившиеся на борту люди погибли.
«Вертолет действительно разбился, факт подтверждаем. Информация о погибших пока неизвестна — мы работаем», — передает «Интефакс» слова представителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
При этом источники агентства утверждают, что трем пассажирам и пилоту выжить не удалось. Вертолет разбился во время посадки на площадке «Березовка» в пригороде Улан-Удэ.Происшествия
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