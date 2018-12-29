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Шнуров написал стихи про пермских детдомовцев, попросивших у Деда Мороза обувь Gucci

08:04, 29.12.2018
Шнуров написал стихи про пермских детдомовцев, попросивших у Деда Мороза обувь Gucci
Фото: realnoevremya.ru

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихи про пермских воспитанников детских домов, которые попросили у Деда Мороза дорогостоящие подарки.

Ранее руководитель пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова опубликовала на своей странице в Facebook письма детдомовцев. В них дети просят на Новый год одежду обувь Gucci, вещи брендов Nike, Reebok, а также колонки JBL.

«Попробовала найти в интернете один заказ и цена вышла от 23 000 рублей. Я уж не говорю про стоимость Gucci», — отметила общественница.

Шнуров в Instagram-аккаунте прокомментировал ситуацию, предложив запретить «мечты о моде», так как есть гимнастерки, тельняшки и кирзачи.

Предки наши знали всё и прежде.
Разморозить бы пора ГУЛАГа зоны,
Чтоб вернуть традиции в одежде.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 28 Дек 2018 в 5:33 PST

Напомним, ранее Сергей Шнуров написал стихотворение про удостоверение Штази у Путина.

Общество
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