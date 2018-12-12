Шнуров написал стихотворение про удостоверение Штази у Путина

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на информацию немецкой газеты Bild, которая сообщила об имеющемся удостоверении «Штази» (спецслужба ГДР), выписанном на имя Владимира Путина.

«Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази»,

Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал, поди, нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней, в принципе, минувших,

Глаз вон, тому, кто все не забывает,

Когда б не слышали бы наши уши, —

«Разведчиков ведь бывших не бывает!»» — написал он на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Ранее газета Bild опубликовала фото выданного Путину удостоверения «Штази». Служивший в КГБ Путин работал в Дрездене в 1985—1990 годах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у Путина действительно могло быть удостоверение спецслужбы ГДР.