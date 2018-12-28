Новости общества

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пушков назвал главным итогом года провал попыток изолировать Россию

16:41, 28.12.2018 2

Сенатор Алексей Пушков рассказал о главных итогах 2018 года. По его словам, особенно важно то, что политика изоляции России с треском провалилась.

При этом он подчеркнул значимость Москвы на мировой арене.

«Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России. Со стороны США и Запада прекратились даже попытки, термин более не используется. Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик», — написал Пушков в Twitter.

Общество
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:11
    Золотое правило корпоратива это меньше пить и больше жевать чтоб рот был занят.
    Ответить
  • Анонимно 17:11
    Золотое правило корпоратива это меньше пить и больше жевать чтоб рот был занят.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты