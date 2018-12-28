Пушков назвал главным итогом года провал попыток изолировать Россию

Сенатор Алексей Пушков рассказал о главных итогах 2018 года. По его словам, особенно важно то, что политика изоляции России с треском провалилась.

При этом он подчеркнул значимость Москвы на мировой арене.

«Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России. Со стороны США и Запада прекратились даже попытки, термин более не используется. Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик», — написал Пушков в Twitter.

Итоги года: полный и бесповоротный провал политики изоляции России. Со стороны США и Запада прекратились даже попытки, термин более не используется. Вес Москвы в мировых делах от Ближнего Востока до Дальнего исключительно велик.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 декабря 2018 г.