Максим Пестушко перешел в «Ак Барс»

Нападающий Максим Пестушко стал игроком «Ак Барса». 33-летний хоккеист подписал с командой однолетний двусторонний контракт.



В декабре нынешнего года форвард покинул расположение череповецкой «Северстали», расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон.

— Максим Пестушко — хоккеист с большим опытом игры на высоком уровне, обладающий сильными лидерскими качествами. Средний возраст игроков «Барса» — 21 год, по меркам ВХЛ это молодая команда, и ей необходим взрослый игрок, который сможет передать свой опыт молодежи и показать пример правильного отношения к работе, — прокомментировал подписание форварда генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.



В составе «Северстали» Пестушко провел четыре игры и не набрал ни одного очка, заработав полезность «-1».



Ранее от услуг Пестушко отказалось московское «Динамо».