В Самаре побит абсолютный суточный рекорд по количеству осадков с 1983 года

Абсолютный суточный максимум количества осадков был побит в Самаре в среду, 26 декабря.

По данным Приволжского УГМС, в Самаре выпало 12,7 мм осадков. Таким образом, был побит рекорд 1983 года, когда в городе выпало 10,0 мм осадков. Также оказались перекрыты показатели прошлых лет на территории региона.

Так, в Тольятти перекрыт рекорд 2014 года — 26 декабря там выпало 6,4 мм осадков, в Сызрани побит максимум 1967 года — 6,3 мм осадков в этом году, а также в ряде других городов, сообщили синоптики.

Напомним, вчера на трассе М-5 «Урал» в Самарской области было ограничено движение большегрузов из-за снегопада.