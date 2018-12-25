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Минниханов подвел итоги 2018 года

15:27, 25.12.2018
Минниханов подвел итоги 2018 года
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции рассказал об итогах 2018 года. По его словам, все намеченные программы реализуются в республике в срок.

Минниханов отметил, что по некоторым программам сроки отодвинулись, но основные показатели исполняются вовремя.

«Нет сомнений, что в следующие годы тоже сможем реализовать все в срок», — передает слова президента РТ корреспондент «Реального времени».

Минниханов рассказал, что на будущий год власти планируют заниматься теми же федеральными и региональными программами.

Отдельно президент остановился на детских лагерях. Он вновь подчеркнул, что власти республики хотят плотно заняться ремонтом.

«Мы хотим не локальную, а большую программу на несколько миллиардов рублей», — уточнил руководитель республики.

ОбществоВласть Татарстан
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