Новости технологий

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Газета «Вечерняя Казань» закрывается после почти 40 лет работы

14:17, 25.12.2018 5

Сегодня стало известно, что газета «Вечерняя Казань», выпускавшаяся с 1979 года, закрывается. Руководство объяснило решение тем, что на издание не нашелся покупатель.

О закрытии газеты объявил сегодня на собрании шеф-редактор «Вечерней Казани» Хазбулат Шамсутдинов.

Как рассказали «Реальному времени» источники, контракты сотрудников редакции истекают 31 декабря и руководство не стало продлевать их.

Напомним, что в августе одна из известнейших журналистов Татарстана — Марина Юдкевич сообщила об уходе из «Вечерней Казани». Она проработала в издании более 20 лет. При этом, уходя, Юдкевич отметила, что за последнее время газету покинул весь костяк редакции.

ТехнологииМедиа Татарстан
Распечатать материал
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:27
    Древняя римская пословица: "Умер дед Максим, да и чёрт с ним!"

    Согласен с поговоркой.
    Ответить
  • Анонимно 14:30
    Это событие ! И не сказать,сто хорошее!!!
    Ответить
  • Анонимно 14:57
    Очень жаль! Как же Казань без "Вечерки"
    Ответить
  • Анонимно 14:58
    грустно
    Ответить
  • Анонимно 14:59
    Очень плохой знак для Татарстана
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты