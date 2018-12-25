Газета «Вечерняя Казань» закрывается после почти 40 лет работы

Сегодня стало известно, что газета «Вечерняя Казань», выпускавшаяся с 1979 года, закрывается. Руководство объяснило решение тем, что на издание не нашелся покупатель.

О закрытии газеты объявил сегодня на собрании шеф-редактор «Вечерней Казани» Хазбулат Шамсутдинов.

Как рассказали «Реальному времени» источники, контракты сотрудников редакции истекают 31 декабря и руководство не стало продлевать их.

Напомним, что в августе одна из известнейших журналистов Татарстана — Марина Юдкевич сообщила об уходе из «Вечерней Казани». Она проработала в издании более 20 лет. При этом, уходя, Юдкевич отметила, что за последнее время газету покинул весь костяк редакции.