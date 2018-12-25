Сегодня в Татарстане метель и до -11

Во вторник, 25 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами в республике ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем от -6 до -11 градусов. В Казани днем ожидается от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -9°С до -11°С.

