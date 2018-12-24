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Региональные каналы смогут продолжить вещание аналогового ТВ

18:43, 24.12.2018
Региональные каналы смогут продолжить вещание аналогового ТВ
Фото: mediasat.info

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов.

Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и продлится полгода, последний этап начнется в июне 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что срок для региональных каналов будет продлен в связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Общество
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