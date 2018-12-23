Жительница Уфы сфотографировала необычное атмосферное явление над городом

В Уфе в небе над городом жители смогли наблюдать необычное атмосферное явление. Фотографию со странным свечением выложила в соцсети Татьяна Богомазова.

По ее словам, снимок был сделан в шесть утра 22 декабря. Женщина предложила, что это может быть северное сияние, добавив, что «этому есть какое-то научное объяснение».





Стоит отметить, что обычно северное сияние возникает в стратосфере вблизи магнитного полюса. Оно становится видно в виде зеленоватого свечения, иногда с примесями красного.

Вероятно, женщина сфотографировала в небе гало — атмосферное оптическое явление, происходящее при дисперсии света в кристаллах льда.

Напомним, ранее жители всего Северного полушария Земли увидели звездные дожди — яркий метеорный поток Персеиды.