БК «Уфимец» дважды пробил сотню в конце игрового года

БК «Уфимец» на мажорной ноте завершил 2018 год. Дома он одержал 15-ю и 16-ю победы в 18 матчах Суперлили России второго дивизиона. Подопечные Руслана Бокова дважды уверенно разгромили «Локомотив-Кубань-ЦОП» — 110:80 и 106:70.

Перед вчерашней игрой в одном из кинокомплексов Уфы баскетбольным клубом был организован просмотр фильма «Движение вверх», на котором присутствовал олимпийский чемпион Мюнхена-1972 Иван Едешко. В завершении просмотра зал взорвался аплодисментами — картина вызвала бурю эмоций, и Едешко — один из четырех оставшихся в живых из того золотого состава — пообщался с молодыми людьми.

На каникулы «Уфимец» уходит в отличном настроении — первое место.

