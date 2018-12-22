Apple в 2019 году собирается выпустить новое поколение iPad mini

Американская компания Apple в первой половине 2019 года собирается выпустить новое, пятое поколение планшета iPad mini.

Как пишет AppleInsider, планшет оснастят 7,9-дюймовым экраном и новым процессором. Производство гаджета начнется уже в конце декабря.

Стоит отметить, что в последний раз линейка iPad mini обновлялась в сентябре 2015 года.

В конце октябре Apple представила новые модели ноутбука MacBook Air, компьютера Mac Mini и iPad Pro. Планшет получил поддержку Face ID и дисплей как у iPhone XR.

Вскоре после презентации автор блога на YouTube JerryRigEverything провел краш-тест iPad Pro. В ролике он царапал планшет канцелярским ножом, поджигал экран зажигалкой и пытался разбить камеру. В конце блогер руками согнул гаджет пополам, сравнив прилагаемое усилие со сгибанием листа бумаги.