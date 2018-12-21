Подросток выпал из окна уфимской гимназии после конфликта с учителем — СМИ

15-летний школьник выпал из окна третьего этажа гимназии №20 в Уфе после конфликта с учителем.

По информации ProUfu.ru, во время урока по физике подростку хотели поставить двойку в четверти по этому предмету. В настоящее время ребенок жив и находится в больнице.

Стоит отметить, что мама пострадавшего мальчика работает учительницей в этой же гимназии. От комментариев она отказалась.

Напомним, 15-летний ученик гимназии №20 в Уфе выпал из окна третьего этажа 21 декабря. В настоящее время полицейские выясняют причины совершенного поступка.