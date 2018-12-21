Подросток выпал из окна уфимской гимназии после конфликта с учителем — СМИ
15-летний школьник выпал из окна третьего этажа гимназии №20 в Уфе после конфликта с учителем.
По информации ProUfu.ru, во время урока по физике подростку хотели поставить двойку в четверти по этому предмету. В настоящее время ребенок жив и находится в больнице.
Стоит отметить, что мама пострадавшего мальчика работает учительницей в этой же гимназии. От комментариев она отказалась.
Напомним, 15-летний ученик гимназии №20 в Уфе выпал из окна третьего этажа 21 декабря. В настоящее время полицейские выясняют причины совершенного поступка.Общество Башкортостан
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