В Уфе из окна гимназии выпал 15-летний подросток
15-летний ученик гимназии №20 в Уфе выпал из окна третьего этажа.
По предварительным данным, инцидент произошел во время урока физики в пятницу, 21 декабря. Прибывшая на место скорая помощь увезла подростка в больницу, сообщили в Управлении гражданской защиты города.
На месте сейчас работают сотрудники полицейские. Выясняются причины совершенного поступка.
Напомним, ранее десятиклассник распылил перцовый баллончик в коридоре школы №101 в Уфе.Происшествия Башкортостан
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