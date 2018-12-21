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В Уфе из окна гимназии выпал 15-летний подросток

12:07, 21.12.2018
В Уфе из окна гимназии выпал 15-летний подросток
Фото: pixabay.com

15-летний ученик гимназии №20 в Уфе выпал из окна третьего этажа.

По предварительным данным, инцидент произошел во время урока физики в пятницу, 21 декабря. Прибывшая на место скорая помощь увезла подростка в больницу, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

На месте сейчас работают сотрудники полицейские. Выясняются причины совершенного поступка.

Напомним, ранее десятиклассник распылил перцовый баллончик в коридоре школы №101 в Уфе.

Происшествия Башкортостан
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