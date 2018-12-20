Евгения Медведева в Саранске исполнит новые каскады прыжков

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане Евгения Медведева изменила прыжковый контент в произвольной программе перед чемпионатом России в Саранске.

Сегодня на тренировке фигуристка исполнила новую произвольную программу. В прыжковой части появился каскад тройной сальхов — тройной риттбергер, а в каскаде с двойным акселем Медведева прыгнула тройной тулуп.

Отметим, что накануне чемпионата России в Саранске спортсменка поменяла короткую программу. Женский турнир на чемпионате России стартует завтра, произвольные программы спортсменки исполнят 22 декабря.

Напомним, что действующий серебряный призер ОИ-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева в новом сезоне не сумела пробиться в финал Гран-при в Ванкувере.