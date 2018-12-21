Аналитики Банка России предупредили о риске ипотечного пузыря

Аналитики Банка России предупредили о риске возникновения ипотечного пузыря. Ситуация на рынке напомнила им кредитные бумы 2007 и 2013 годов.



Выдачи ипотечных кредитов в этом году станут рекордными и, по прогнозам «Дом.РФ», достигнут 3 трлн рублей, а в октябре годовые темпы роста составили 40%, пишут «Ведомости».

Эксперты подготовили доклад «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться», где проанализировали бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005—2007 годах и необеспеченного потребительского кредитования в 2011—2013 годах. По мнению авторов, из этих ситуаций можно извлечь важные уроки для рынка ипотеки.

Отмечается, что мнение авторов может отличаться от официальной позиции регулятора — представитель ЦБ не ответил, совпадают ли они в данном случае.

Накануне стало известно, что в Татарстане за год число ипотек выросло более чем на 30%, число договоров долевого участия — на четверть. Подробнее — в материале «Реального времени».