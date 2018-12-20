«Деньги в Фонд защиты прав дольщиков будут привлекаться только до июля следующего года»

Росреестр зафиксировал в Татарстане рекорды по ипотеке, отсутствие границ и штрафы для инженеров

Сегодня Управление Росреестра и Кадастровая палата по Татарстану подвели итоги своей деятельности за 2018 год. Выяснилось, что за год число ипотек выросло более чем на 30%, число договоров долевого участия — на четверть. Часть озвученных проблем оказалась не новой: об отсутствии границ Татарстана в кадастре и необходимости внесения в реестр территориальных зон в Кадастровой палате говорят уже не один год. Подробности в репортаже «Реального времени».

Во всем виновато местное самоуправление

Провести расширенное заседание коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты в здании на Авангардной помешал ремонт. Так что собравшимся сотрудникам Росреестра и приглашенным гостям пришлось сидеть в небольшом зале в соседнем здании на Кулагина. Журналистов и вовсе отправили на балкон, откуда они смотрели на спикеров через узорчатые перила.

Свое выступление хозяин мероприятия — руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров — начал с достижений ведомства. На слайде, который отображался на экране слева от него, была выделена строчка «Татарстан»: по итогам первого полугодия 2018 года регион занял 5-е место по регистрации прав собственности на недвижимость. По постановке на кадастровый учет республика оказалась на 11-й позиции в рейтинге. Но тут Зяббаров попросил учесть, что позиции Татарстана здесь зависят не только от успехов его ведомства.

— Положение Республики Татарстан в рейтингах зависит не только от качества работы управления. Важное и иногда решающее значение имеют действия республиканских ведомств и особенно работа органов местного самоуправления, — заявил Азат Зяббаров.

По его словам, на 80-м месте (а это одно из последних мест) Татарстан находится по срокам присвоения адресов вновь образованным объектам недвижимости. И тут Зяббаров как раз указал на качество работы органов самоуправления и попросил повлиять на них премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Тот сочувственно кивнул.

«Деньги в Фонд защиты прав дольщиков будут привлекаться только до июля следующего года»

Дальше доклад Азата Зяббарова касался изменений, которые вступили в силу в августе этого года и коснулись порядка строительства жилых и садовых домов. Как известно, теперь для строительства жилого дома брать разрешение не нужно, достаточно уведомления. По словам Азата Зяббарова, многие районы «с трудом входят в колею».

— Надо признать, что на электронное межведомственное взаимодействие серьезно повлияли сбои работы электронного федерального портала Росреестра, — отметил глава татарстанского управления Росреестра.

Подводя итоги, Зяббаров отметил, что существенный рост показала ипотека. В 2018 году в Татарстане была зарегистрирована 123 791 ипотека, что оказалось на 33% больше, чем годом ранее.

Почти на четверть — до 18 тысяч — выросло количество договоров долевого участия. Азат Зяббаров напомнил, что в текущем году на долевом рынке начали вводиться изменения. В частности, при заключении каждого ДДУ делались отчисления в Фонд защиты граждан — участников долевого строительства. Он стал аналогом страхованию, и деньги из фонда должны использоваться в случае, если кто-то из застройщиков не сможет выполнить обязательства перед дольщиками.

— По каждому из 14 тысяч зарегистрированных по новой схеме договоров государственные регистраторы взаимодействовали с фондом. Активное внедрение механизма пришлось на этот год. Регистрацию осуществляли только после зачисления средств в данный фонд. Денежные средства в фонд будут привлекаться только до июля следующего года. Дальше обеспечение будет вестись по эскроу-счетам, — пояснил Азат Зяббаров.

Напомним, что на этой неделе Центробанк исключил из списка страховых компаний, которые могут страховать застройщиков, «Респект», который страховал многих российских, в том числе и казанских девелоперов. В ответ депутаты Госдумы экстренно приняли поправки, разрешающие передачу портфеля страховщика Фонду защиты дольщиков, поскольку застройщики, ранее страховавшиеся в «Респекте», не смогут заключать ДДУ.

Зяббаров также напомнил, что после 1 июля 2019 года граждане будут заключать не ДДУ, а открывать эскроу-счета в банках. Что касается строителей, они смогут получить деньги дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию. Добавим, что поправки, принятые Госдумой, после этого срока обязывают застройщиков работать через эскроу-счета даже по тем проектам, которые были начаты, например, в этом году. Исключением могут стать только объекты высокой степени готовности. Ранее предполагалось, что эскроу-счета будут открываться только по проектам, которые будут начаты после 1 июля 2019 года.

Штрафы для кадастровых инженеров и арбитражных управляющих

Отдельно руководитель татарстанского управления Росреестра пожаловался на качество работы кадастровых инженеров. По его словам, некоторые из них допускают множество ошибок в своих документах и оставляют граждан один на один с проблемами. В этом году 50 таких инженеров были исключены из СРО Поволжья, их также лишили права заниматься кадастровой деятельностью. 27 инженеров привлекли к административной ответственности. Суммарный размер штрафа превысил 700 тысяч рублей.

По традиции поругали и арбитражных управляющих. По данным Управления Росреестра по Татарстану, Арбитражный суд назначил 12 дисквалификаций арбитражных управляющих, что составляет 10% от общего числа в России. Кроме того, арбитражный суд вынес 37 решений о вынесении предупреждений арбитражным управляющим, 26 — о назначении штрафов. Их общая сумма составила более 500 тысяч рублей.

Азат Зяббаров отчитался и по земельному надзору. По его данным, в этом году государственные инспекторы Татарстана по использованию и охране земель провели более 10,5 тысячи проверок. В результате было выявлено 10, 2 тысячи нарушений.

— Кроме того, управлением предоставляется возможность устранения нарушений земельного законодательства в начале проверочных мероприятий. В таких случаях штрафные санкции не применяются. Это сказалось на итоговых показателях. Так, в 2018 году наложено штрафных санкций на сумму 18 млн рублей, что на 14% ниже показателей прошлого года, — пояснил Зяббаров.

«Времени для определения границ Татарстана не так много»

Директор Кадастровой палаты по Татарстану Ленара Музафарова, занявшая на трибуне место Зяббарова, первым делом напомнила, что федеральный закон, вступивший в силу в январе этого года, обязал органы государственной власти и местного самоуправления подготовить сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в соответствие с новыми требованиями до 1 июня 2020 года. На направление этих сведений для внесения в ЕГРН дается около полугода — это нужно сделать до 1 января 2021 года. Если же сведений о территориальных зонах в кадастре не будет, после этой даты получить разрешение на строительство будет невозможно.

— На сегодняшний день в Татарстане в реестр недвижимости внесены сведения о границах только 17 территориальных зон. Сегодня очень актуальный вопрос не только внесение территориальных зон, но и населенных пунктов, — подчеркнула Музафарова.

По ее словам, в кадастре содержится лишь 14% границ населенных пунктов. Она отметила, что для того, чтобы не пришлось согласовывать генпланы, Кадастровая палата стала повторно проверять описания границ. С апреля этого года ведомство проверило материалы о границах 500 населенных пунктов. Более половины из них содержали ошибки — их исправили в соответствии с указаниями специалистов.

— Но даже имея на руках исправленный вариант и положительное заключение, далеко не все муниципалитеты доводят дело до конца и по каким-то причинам не предоставляют документы непосредственно для внесения в кадастр, — возмутилась директор татарстанской Кадастровой палаты.

Она также обратила внимание на то, что не решается проблема с определением границ Татарстана в кадастре. При этом федеральное правительство планирует решить вопрос отсутствии границ субъектов к 2021 году.

— Напомню, что Татарстан граничит с восемью регионами. Описание и согласование границ с каждым из них, учитывая технические и законодательные неопределенности, занимает значительное время. А времени остается не так много, — предупредила Ленара Музафарова.

Трудности наблюдаются и в части наполнения реестра границ зонами с особыми условиями использования территории. По словам Музафаровой, всего в кадастре содержится около 83 тысяч охранных зон. Но в этом году активность их внесения сократилась в несколько раз.

— В настоящее время в Земельном кодексе появилась новая глава, посвященная зонам с особыми условиями использования территории. Теперь перечень закрытый содержит 28 видов наименований зон. Одно из значимых нововведений касается положения о том, что зоны с минимально допустимым расстоянием до магистральных трубопроводов подлежат обязательному внесению в ЕГРН. А это значит, что обременения, означающие на практике ограничение хозяйственной деятельности или невозможность строительства, должны стать публичными, — отметила директор Кадастровой палаты по Татарстану.

При этом эти зоны с особыми условиями использования вносятся в кадастр в заявительном порядке. Самым активным в этом отношении оказался татарстанский Минкульт, по инициативе которого в ЕГРН внесли границы 105 территорий объектов культурного наследия.

— На кадастровой карте появились еще несколько десятков церквей и мечетей, здания торговых и жилых домов, в частности, дом известного ученого Котелова, усадьба Тихомирнова и дом купца Бекетова.