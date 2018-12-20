В Казани хотят построить новую детскую инфекционную больницу

Минздрав Татарстана предложил ускорить строительство второй очереди РКИБ в Казани. Также предложено восстановить ранее закрытое инфекционное отделение в Зеленодольской ЦРБ.

Соответствующее постановление приняли сегодня участники совместного выездного заседания комитета по социальной политике и комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.



Инициативу обосновал замминистра здравоохранения РТ Сергей Осипов, который сообщил, что из-за нехватки детских инфекционных коек для размещения тяжелых инфекционных пациентов приходится перепрофилировать для них до полутора сотен коек другого профиля, при этом больницы теряют до 40% оплаты лечения, которую осуществляет ФОМС.

При расчетах с ФОМС за пролеченного на койке пациента базовая ставка — средний объем финансового обеспечения медицинской помощи — умножается на коэффициент, который устанавливается для каждой специализации. При перепрофилировании этот коэффициент составляет всего 0,3, что и ведет к убыткам для медучреждения.

Кроме того, в Татарстане не хватает врачей-инфекционистов. В 11 районах Татарстана их вообще нет, что, по данным республиканского Минздрава, приводит к неправильным диагнозам.

Подробнее об этих и других особенностях национального лечения инфекционных заболеваний — в материале«Реального времени».