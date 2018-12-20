МВД потребовало заблокировать статью на «Батеньке» из-за пропаганды наркотиков

Министерство внутренних дел РФ потребовало заблокировать статью издания «Батенька, да вы трансформер» о девушке, употребляющей героин.



«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», — приводит МВД слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Отмечается, что специалисты МВД России постоянно осуществляют мониторинг интернета и выявляют ресурсы, пропагандирующие употребление наркотиков.

Ранее Роскомнадзор попросил МВД проверить статью издания, в которой рассказывается о женщине, десять лет употребляющей героин. Сообщалось, что после экспертизы сотрудниками МВД сайт издания могут заблокировать.