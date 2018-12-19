Гендиректор «Уфы»: «Когда ты не можешь заполнить стадион за двести рублей, как тут конкурировать с Европой?»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов высказал мнение о развитии российского футбола, а также о том, какую модель управления выбрали в башкирском клубе.

«Уфа» — один из клубов, которые уже придерживаются определенной бизнес-модели. Пытаемся развиваться с оглядкой на европейские примеры. Пусть не все получается, но мы пытаемся. То, что делаем, уже начинают повторять некоторые российские клубы. Все понимают, что примерно в этом направлении строится мировой футбольный бизнес. Когда мы внутри своего чемпионата будем делать непредсказуемое шоу, тогда и болельщики потянутся на стадионы. И этот вид спорта станет религией. Когда ты не можешь заполнить стадион за двести рублей, а на серьезные европейские матчи в ведущих чемпионатах люди готовы отдать за билет по 100 евро, как тут конкурировать? Серьезный бизнес готов прийти в любую сферу, где можно приумножить свой капитал. Он бы пришел и в российский футбол, но будем откровенны, сегодня заработать на нем почти нереально.

Есть определенные вещи, которые невидимы для простых болельщиков. В руководстве нашего футбола понимают, что масштабные перемены назрели. Но я не готов сейчас назвать временные границы. Клубы должны соревноваться за деньги. Чемпионат сразу вырастет в цене и в смотрибельности. Тогда платное телевидение будет много зарабатывать и вкладывать в этот продукт еще больше сил и средств. Но говоря о проблемах, нельзя не признать, что сегодня только футбол имеет столь серьезные контрактные обязательства с ТВ относительно выплат за телеправа», — приводит слова Газизова gorobzor.ru.