В России могут закрыться новостные агрегаторы

В «Яндексе» заявили, что законопроект об ограничении для иностранцев владеть более 20% новостных агрегаторов может привести к закрытию таких сервисов.



Речь идет о принятых в 2016 году поправках в закон о СМИ, которые запрещают иностранным лицам выступать их учредителями и владеть в них более 20%. «Яндекс» в отзыве к законопроекту подчеркивает, что иностранцы не создают собственный контент и сотрудничают только с зарегистрированными российскими СМИ, сообщает The Bell.

Отмечается, что новые ограничения могут обернуться для интернет-компаний финансовыми затруднениями, так как иностранные инвестиции в бизнес дают им возможность на равных конкурировать с зарубежными компаниями.

Подчеркивается, что головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах, ее акции торгуются на американской NASDAQ, а крупнейший акционер и основатель холдинга Аркадий Волож имеет гражданство Мальты. Так, компания просто не сможет владеть «Яндекс.Новостями».

Ранее депутаты предложили блокировать в России новостные агрегаторы за неисполнение требований об ограничении 20% доли иностранного участия. Под действие документа подпадают русскоязычные новостные агрегаторы Google и «Яндекс».