В России могут заблокировать новостные агрегаторы «Яндекс» и Google

В России предложили блокировать новостные агрегаторы за неисполнение требований об ограничении 20% доли иностранного участия.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР, пишет ТАСС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что под действие документа подпадают русскоязычные новостные агрегаторы Google и «Яндекс».

«Конечно, это «Яндекс», это Google, у них есть новостные сервисы, в этих компаниях доля иностранного участия выше 20%», — сказал он, отметив, что в законопроекте идет речь именно о новостных агрегаторах, а не поисковиках.

Ранее СМИ сообщили, что «Медузу» финансирует зарубежная организация, помогавшая Pussy Riot и ЛГБТ-сообществам.