Ульяновские коммунисты обратились к Путину с требованием отправить в отставку губернатора Сергея Морозова

Депутаты от партии КПРФ Ульяновской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку губернатора Сергея Морозова.

Обращение было единогласно принято более 100 членами партии на съезде депутатов представительных органов области от партии КПРФ.

В письме говорится, что за 14 лет правления Морозова население региона сократилось на 120 тысяч человек, а по уровню доходов жителей Ульяновская область занимает последние места в стране.



«Между тем расходы на аппарат управления, пиар правительства и лично губернатора за последние годы выросли кратно и достигли 3,5 миллиарда рублей в год. В бедном регионе непрерывной чередой проводятся абсолютно пустые и ненужные мероприятия стоимостью сотни миллионов рублей. Все независимые контрольные общественные институты уничтожены», — пишут коммунисты.

В обращении отмечается, что из-за действий Морозова в регионе усилилась коррупция, появилось кумовство и резко ухудшилась экономическая обстановка.

Кроме того, на съезде коммунисты поручили депутатам Заксобрания Ульяновской области начать процедуру выражения недоверия губернатору с целью отречения его от должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в отставку могут уйти несколько глав регионов. Среди них — губернаторы Ульяновской и Белгородской областей Сергей Морозов и Евгений Савченко.